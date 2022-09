Famosos chegam ao primeiro dia de Rock In Rio

Rio - No primeiro dia de Rock In Rio, os portões já se abriram para o público. Nesta sexta-feira (2), o "dia do metal", a apresentação mais esperada da noite é a da banda inglesa Iron Maiden, que sobe ao Palco Mundo às 21:30. Além das estrelas, também são atrações do palco principal a banda Sepultura, às 17:25, logo após Gojira que assume às 19:30, e por fim Dream Theater fecha a noite entrando às 00:05.

As portas da Cidade do Rock foram abertas às 14h, e além do público fã do estilo musical, vários famosos já marcaram a sua presença no Parque Olímpico. A atriz Mel Maia, o humorista Isaías, o ator de "Pantanal" Cauê Campos, e outros famosos como Ariah, Roberto Medina, e Hugo Bonemer já estão no local, se preparando para aproveitar os shows.

Além das atrações do Palco Mundo, o Palco Sunset também recebe grandes nomes do universo do metal: Black Pantera com o Devotos, Metal Allegiance, Living Colour e Steve Vaie e Bullet For My Valentine fazem suas apresentações até 20h30.O festival continua acontecendo neste final de semana e se estende aos dias 8,9,10 e 11 de setembro.

Relatar erro