Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto: Juliana Stehling e Felipe Carneiro Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 00:42

Rio - Um dos maiores festivais de música no país, o Rock in Rio atraiu pessoas de diversas regiões do Brasil para a primeira edição após a pandemia do coronavírus. Com shows de Alok, Post Malone e o grupo Racionais MC's, o segundo dia da festa reuniu o público jovem para curtir apresentações de gênero que vão da música eletrônica ao rap e funk.

A engenheira agrônoma Juliana Stehling foi uma das pessoas que viajou de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para vir ao festival pela primeira vez. "É uma experiência incrível, todo mundo tem que vir! Não imaginava que era um evento dessa proporção, é muito bom", declarou.

Neste sábado, a jovem de 24 anos assistiu o show do DJ Kvsh, no palco New Dance Order, em cima dos ombros do amigo, Felipe Carneiro, e falou sobre a vista privilegiada. "Foi ótimo, porque minha altura não permite enxergar nada, mas dali eu estava vendo tudo (risos)", brincou ela.

Enquanto isso, um trio de amigos tomou coragem para experimentar o Discovery, uma das novidades da edição deste ano, que atinge 40 metros de altura enquanto realiza movimentos circulares. "Eu adoro adrenalina, então foi muito bom", disse Yasmim Zica, de 21 anos, ao lado de Henrique Carvalho, de 19, e Dayra Andrade, 21. Vindo de Belo Horizonte, os três contaram ter ficado apenas cerca de 15 minutos na fila de espera para subir no brinquedo. "Foi na sorte", afirmou Dayra.

Já Gabriel Guidão, de 21 anos, chegou ao Rio com um grupo de nove pessoas, chegando de Macapá, capital do Amapá. "É uma experiência única, minha primeira vez aqui. Não é qualquer um que consegue, ainda mais vindo de longe", comentou ele, que veio ao festival animado para assistir o show do rapper norte-americano Post Malone.