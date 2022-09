Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto: Viviane Araújo e seu namorado Guilherme - Sandro Vox/Agência O Dia

Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto: Viviane Araújo e seu namorado Guilherme Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 00:12

Rio - Nem o barrigão da primeira gravidez impediu Viviane Araújo de curtir o segundo dia do Rock in Rio ao lado do marido, Guilherme Militão. Completando 40 semanas de gestação neste sábado, a atriz assistiu os shows do Palco Mundo, que contou com apresentações de Alok, Jason Derulo e Marshmello.

"Não imagina que estaria aqui no Rock in Rio, mas a gente conseguiu a liberação do médico, já que eu estou bem. Joaquim está aqui tranquilo", brincou a artista. Sem alarmes falsos até o momento, Vivi disse ter feito um pedido ao filho: "Eu conversei com ele e falei: 'Filhinho, deixa a mamãe ir pro Rock in Rio, tá? Quando eu voltar, você vem' (risos)".

Fã do festival, a rainha de bateria do Salgueiro conta que sua primeira vez no evento foi em 1991 e também marcou presença em todas as últimas edições desde 2011. "Nesta edição, eu nem esperava (estar aqui), nessa reta final (da gravidez). Eu achava que a gente já estaria com o Joaquim", explicou.