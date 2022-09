Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto: Thati Lopes, Victor Lamoglia, Natalia Vivacqua, e Isabela Biancarelli. - Sandro Vox/Agência O Dia

Rio - O segundo dia do Rock in Rio também foi marcado pela presença de famosos na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio. Os atores Thati Lopes e Victor Lamoglia não esconderam a animação de participar do retorno do festival após dois anos de pandemia.

"Eu amo o Rock in Rio, estou aqui sempre. Estou amando toda a organização. Depois de tudo que a gente passou, é o ano do 'sim'! Qualquer coisa que me chamem eu estou falando sim (risos)", garantiu Thati, que lançou recentemente a série "Nada Suspeitos" na Netflix.

O marido da humorista complementa: "É muito legal ver a galera, tirar foto com as pessoas, ter esse contato de novo, porque ficamos dois anos sem ter isso. Ver esse aglomerado de gente seguro é ótimo", declarou Victor. Questionados sobre o artista que querem ver neste sábado, o casal gritou em coro com amigas: "Post Malone!"