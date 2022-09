Segundo dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sabado(03). Na foto: Thiago, sua madrasta Fabiana e amigos - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 01:57

Rio - Além de ter música para todos os gostos, o Rock in Rio também é a programação ideal para quem quer adrenalina. A edição deste ano traz cinco brinquedos diferentes que podem ser agendados através do aplicativo oficial do evento: Roda-Gigante, Tirolesa, Megadrop, Montanha Russa e Discovery.

Neste sábado, algumas pessoas relataram ter conseguido acessar atrações sem reservar o horário, mas foi necessário certa paciência para se divertir no espaço. Foi o caso de Tiago, de 14 anos, e sua família, que levaram cerca de 30 minutos para subir na montanha russa: "Eu tenho um pouco de medo, mas consegui ir", contou o menino. Apesar do tempo de espera em pé, Fabiana, madrasta de Tiago, garante: "Valeu a pena". "É muito animada e tem uma vista boa", contou ela.

O segundo dia do Rock in Rio teve shows de Alok e Post Malone no Palco Sunset, enquanto L7nnon, Xamã e o grupo Racionais MC's agitaram o Palco Sunset. O festival segue com a programação agitada neste domingo, com Justin Bieber, Demi Lovato e Iza como headliners do evento.