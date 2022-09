Isabella Santoni - Reprodução do Instagram

Publicado 04/09/2022 07:00

Rio - Além de chamar atenção por seus shows, o Rock in Rio também ganha destaque quando o assunto é moda. O público capricha no visual para curtir os 250 shows do festival, que conta com 20 espaços distintos. Para aguentar a maratona musical, a dica é apostar no conforto, sem deixar o estilo de lado, claro. A consultora de moda e stylist Priscilla Muniz dá dicas de como arrasar na produção.

"A primeira dica é que esses looks tenham a ver com o seu estilo pessoal. Afinal, não adianta se vestir de um 'personagem', escolher um look perfeito e não se sentir confortável na hora aproveitar um momento tão único. A segunda dica está ligada, propriamente, ao que escolher. Evite salto! Os shows acontecem em diversos palcos e sapatos altos podem estragar sua diversão. Existem opções que podem te deixar super estilosa e ainda aproveitar o festival até o último segundo. Tênis e botas estão em alta e são uma ótima opção", comenta a profissional.

Priscila ainda alerta para a escolha dos tecidos. "Em dias quentes fuja de sintéticos e couro - materiais que dificultam a transpiração. Eles são estilosos, mas o que adianta estar com um look lindo porém desconfortável? Se estiver calor, opte por tecidos mais leves. Também é indicado levar um casaquinho, caso esfrie durante a noite", diz a consultora, que sugere algumas opções de looks. "Jeans, camiseta, uma bolsa que não vá te atrapalhar na hora de curtir o show e sapato confortável! Roupas mais fashionistas e coloridas também são uma boa pedida pra quem curte uma pegada mais pop e não abre mão do conforto".