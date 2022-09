Mano Brown se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio - Reprodução

Publicado 04/09/2022 09:00

Rio - Os Racionais MC's fizeram um show histórico no Palco Sunset do Rock in Rio, na noite deste sábado. Esta foi a primeira vez que os rappers se apresentaram no festival em mais de 30 anos de carreira.

Durante a performance da música "Negro Drama", o grupo homenageou pessoas negras assassinadas e exibiu no telão imagens de Marielle Franco, Agatha, Moïse, Moa do Katendê, João Pedro, Cláudia, Kathlen, Durval e outros brasileiros. Ao fim da música, o público fez um coro de "Fora, Bolsonaro".

Mano Brown e seus companheiros foram a atração principal do Palco Sunset, em um sábado dominado pelo rap. MC Hariel, que se apresentou no mesmo palco mais cedo, ficou no local para curtir o show dos Racionais.