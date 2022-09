Jason Derulo se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio neste sábado - Ag. News

Rio - O cantor americano Jason Derulo, de 32 anos, sensualizou muito sem camisa em cima do Palco Mundo do Rock in Rio, na noite deste sábado. Cheio de hits, o artista também agradou o público que passou pelo Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, tocando funk. "Não poderia vir aqui sem cantar funk, eu amo", disse Derulo, antes de cantar e dançar muito ao som de "Ai Preto", de Bianca, Dj Furduncinho e L7nnon.

Os bailarinos e bailarinas de Jason Derulo também deram um verdadeiro show, assim como Jason, que caprichou nos passos, fez muitas piruetas e coreografias. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando o cantor chamou o filho, de apenas 1 ano, ao palco. "Tem alguém que eu quero apresentar a vocês. Traz aqui o meu menino", pediu o cantor, que também contou que aquela era a primeira vez em que o bebê subia a um palco.