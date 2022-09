Jota Quest no Palco Mundo do Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 19:07 | Atualizado 04/09/2022 20:20

Rio - Jota Quest abriu os trabalhos do terceiro dia de Rock in Rio, neste domingo (04). A banda mineira substituiu o trio Migos que precisou cancelar sua participação no festival. A banda comandada por Rogério Flausino animou o público com hits como"Fácil" e "Do seu lado".

O vocalista ainda fez um discurso em defesa do meio ambiente. "Amanhã é o Dia da Amazônia, sabiam? Salve a Serra do Curral, o Pantanal, a Chapada dos Veadeiros. Isso aqui é de todo mundo, não tem lado", disse.

No palco Sunset, Matuê empolgou com o trap nacional e levou skatistas para fazerem manobras durante sua apresentação. "Antes", "Máquina do Tempo", "Banco", "Anos Luz" e Gorila Roxo", foram algumas das canções que integraram o setlist do show.

Segunda a subir no palco alternativo do Rock in Rio, Luísa Sonza fez o público sair do chão com um show épico. A cantora homenageou Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro do ano passado, e recebeu Marina Sena para uma participação especial.

A diva pop abriu o show com "Interesseira", canção que também abre seu segundo álbum, o "Doce 22". A apresentação seguiu com os singles "Toma", "Mulher do Ano", "Melhor Sozinha", "Penhasco", "Anaconda", "Sentadona", "Cachorrinhas", "Braba", "Modo turbo", entre outros.