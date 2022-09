Rock In Rio 2022: noite do pop tem shows de grandes nomes nacionais e internacionais

Rio - O Rock In Rio 2022 chegou ao seu terceiro dia. Entre os destaques do dia estão os shows de Matuê, Luísa Sonza, Emicida e Gil Berto Gil no palco Sunsent e de Jota Quest, Iza, Demi Lovato e Justin Bieber no palco mundo. Confira a galeria de fotos das apresentações!

