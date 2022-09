Comlurb atuou na limpeza da Cidade do Rock após segundo dia de festival - Foto: William Werneck

Publicado 04/09/2022 15:25 | Atualizado 04/09/2022 15:37

Rio - A segunda noite de shows do Rock in Rio também foi agitada para os trabalhadores da Comlurb, a equipe recolheu 54,5 toneladas de resíduos, sendo 29,74 toneladas de resíduos potencialmente recicláveis e 9,24 toneladas de resíduos orgânicos, na parte interna, durante a noite; 5,21 toneladas na limpeza interna diurna na madrugada deste domingo (04), após o fim das apresentações, e 10,31 toneladas na limpeza externa diurna e noturna. Nos dois primeiros dias do Rock in Rio, a Companhia recolheu 110,5 toneladas de resíduos. Durante o evento teste realizado no dia 30 de agosto, foram removidas outras 4,4 toneladas de resíduos. A Companhia está atuando diariamente com cerca de 1.000 garis na gestão de resíduos do evento, na parte interna, com a varrição de todos os pontos durante 24 horas, englobando: áreas de circulação do público, gramados, praças de alimentação, área VIP, backstage, arenas e velódromo, e 181 garis na parte externa, incluindo as vias de acesso à Cidade do Rock.