Leandra Leal e Taís Araújo confirmaram um possível retorno das 'Empreguetes'Webert Belicio / Agnews

Publicado 04/09/2022 22:30 | Atualizado 04/09/2022 22:50

Rio - Taís Araújo e Leandra Leal revelaram a intenção de que as "Empreguetes", da novela "Cheias de Charme", tenham seu grande retorno em breve. Neste domingo, as atrizes estiveram juntas no terceiro dia de Rock in Rio e confirmaram os planos de retomar o trio que formaram com Isabelle Drummind no folhetim de 2012, da TV Globo.

"É real, a gente quer fazer isso sim, essa vontade existe", declarou Leandra, que ainda adiantou que a reunião deve acontecer em um filme e acrescentou: "Agora, vai acontecer!". "Tem um desejo muito grande nosso, do elenco, dos autores e da diretora. É uma coisa que não depende exclusivamente da gente. Pelo nosso desejo, a gente já estaria no terceiro filme", brincou Taís.

A Anita de "Cara e Coragem" ainda falou sobre o carinho que o trio recebe dos fãs até hoje: "Tem uma coisa muito impressionante, porque foi lá no comecinho da internet, e elas fizeram carreira na internet. Elas são as madrinhas das 'influencers' de hoje em dia (risos)", afirmou. "E é uma história que fala de situações muito sérias do Brasil e de uma maneira muito leve. Então, dá pra gente falar do país, se divertir e entreter, tudo em uma história só", completou Taís.

Em agosto, as atrizes movimentaram as redes sociais ao publicar uma foto em que posavam com Isabelle Drummond, a figurinista Georgina Sampaio e a diretora Denise Saraceni, responsáveis pela novela "Cheias de Charme". Os fãs da novela se animaram com a possibilidade de ver o trio de empregadas domésticas em uma nova produção.