Após especulações, Justin Bieber pega helicóptero para show no Rock in Rio

Rio - Justin Bieber foi visto subindo a bordo de um helicóptero, na noite deste domingo, na Lagoa Rodrigo Freitas, Zona Sul do Rio. Acompanhado pela esposa, Hailey, o cantor saiu em direção à Cidade do Rock para se apresentar como atração principal do Palco Mundo, no terceiro dia do Rock in Rio.

Durante a semana houveram especulações de que o canadense cancelaria sua participação no festival de música, além de suspender todas as apresentações que faria na América Latina. Além do Rock in Rio, Justin Bieber têm apresentações agendadas para o Chile, no dia 7 de setembro, na Argentina, nos dias 10 e 11, e em São Paulo, no Allianz Parque. A T4F, produtora dos shows do cantor, não se manifestou sobre as notícias em torno de um possível cancelamento das apresentações na capital paulista.

Relatar erro