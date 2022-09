Biel do Furduncinho fala sobre Jason Derulo ter performado a música dele - Divulgação

Publicado 04/09/2022 15:20 | Atualizado 04/09/2022 15:30

Rio - Jason Derulo sensualizou ao som do funk "Ai Preto" durante sua apresentação no Palco Mundo do Rock in Rio, neste sábado (3). "Não poderia vir aqui sem cantar funk, eu amo", disse o artista. O hit de Bianca, Biel do Furduncinho e L7nnon e supreendeu a todos, inclusive aos intépretes da musíca, que já é a quinta mais ouvida do Spotify.