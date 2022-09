Fãs aguardam abertura dos portões para o terceiro dia de Rock in Rio, que tem Justin Bieber como headliner, embaixo de chuva - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/09/2022 12:48 | Atualizado 04/09/2022 14:35

Rio - Os beliebers estão on! Justin Bieber é a atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio deste domingo (4), e, mesmo debaixo de chuva, os fãs ficaram acampados nos portões do festival, que foram abertos às 11h. Algumas pessoas estavam na fila desde esta madrugada. Com a abertura, os beliebers disputaram corrida com os fãs de Demi Lovato, que também se apresentará neste domingo, para conquistar um espaço na grade.

Antes disso, na noite deste sábado, os fãs de Justin Bieber estavam aglomerados na porta do hotel Fairmont, em Copacabana, Zona Sul do Rio, aguardando a chegada do astro. A equipe do cantor já estava hospedada no local.

Nem mesmo os boatos do cancelamento dos shows do artista pela Améria Latina , e o receio que ele não viesse para o festival, fizeram os fãs esmorecerem.

A apresentação de Justin no Rock in Rio acontece dois meses após o cantor revelar um diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais em que mostrou o rosto parcialmente paralisado, o que levou Bieber a adiar shows da turnê para se recuperar. A doença do artista é causada pela reativação do vírus da catapora e a reversão do quadro pode levar de semanas a meses, podendo provocar perda auditiva, vertigem e outros sintomas.

os Fãs do Justin Bieber são de outro mundo pic.twitter.com/WtCTyC6xEF — TerWal (@DjWaltinhoo) September 4, 2022