Post Malone se apresenta no Palco Mundo no segundo dia do Rock in RIo 2022 - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 04/09/2022 09:44 | Atualizado 04/09/2022 10:36

Rio - O segundo dia do Rock in Rio 2022 foi um pouco mais colorido que o primeiro, que contou com o público metaleiro, os famosos "Camisas Pretas". Neste sábado, quem passou pelo gramado do Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio curtiu muita música eletrônica e hip hop, passando pelo funk, rap e trap.

PALCO MUNDO

Quem abriu os trabalhos no Palco Mundo foi o DJ brsileiro Alok , trazendo para o Rock in Rio um show interativo, com grande investimento em tecnologia e iluminação. O goiano sacudiu o público com muitas labaredas de fogo, lasers, jogos de luzes e pirotecnias.

Em seguida, foi a vez de Jason Derulo subir ao palco e esquentar ainda mais o festival com muito pop, R&B e coreografias sensuais. O artista conquistou o público ao levar seu filho bebê para ver a plateia de cima do palco, e levou os fãs a loucura ao descer para interagir com eles e dançar ao som do funk “Ai, preto”.

DJ Marshmello foi o terceiro artista a se apresentar no Palco Mundo neste sábado e a atração mais enigmática de todo o festival. Com seu capacete sorridente cobrindo o rosto, o artista foi da música eletrônica ao funk, surpreendendo o público com o proibidão "Atura Ou Surta 2", do MC GW.

E para fechar a noite, o headliner não decepcionou. Post Malone já subiu ao palco se sentindo em casa . Com um look simples, uma bebida e um cigarro em uma das mãos e o microfone na outra, o cantor americano cativou todos que estavam no local. Sozinho, em um palco gigante, sem cenografia e sem banda, o artista preencheu todo o ambiente sem dificuldade e, mesmo com a chuva, a plateia permaneceu até a última música.

Post Malone também protagonizou alguns momentos marcantes para além de suas performances musicais. Em um momento do show, ele se desequilibrou e acabou caindo sentado, mas logo se recuperou e seguiu com a apresentação. Em outro momento, ele convidou um fã para tocar com ele a música "Stay".

PALCO SUNSET



O Palco Sunset iniciou as apresentações do segundo dia de Rock in Rio com o show orquestrado pelo produtor Papatinho, que recebeu L7nnon, Hariel, Cidinho e Sidoca e MC Carol, em um encontro que virou um verdadeiro baile com muito funk, rap e trap.

Na sequência, foi a vez do malvadão Xamã subir ao palco. O artista, que na edição de 2019 do Rock in Rio esteve no Palco Favela, fez questão de exaltar suas origens e o rap nacional. O ponto alto da apresentação foi quando o cantor convidou o Brô MC's, primeiro grupo de rap indígena no Brasil, e juntos fizeram uma batalha de rima que misturou o português e a língua Guarani em versos livres.

O cantor e compositor Criolo fez sua estreia no Rock in Rio e recebeu a cantora cabo-verdiana Mayara Andrade, com quem fez parceira na música “Ogum, Ogum”. O artista se emocionou ao relembrar a trajetória dos seus 10 anos de carreira.