Júlia Rennó (esq.) e Vanessa Krever ficaram noivas durante o show de Justin Bieber no Rock in Rio - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 05/09/2022 01:47 | Atualizado 05/09/2022 01:49

Rio - Justin Bieber encerrou a noite do Palco Mundo, neste domingo, com clima de romance no ar. Enquanto o artista pop celebrava sua carreira recheada de hits, no gramado, Vanessa Krever aproveitou o momento especial para pedir a namorada, Júlia Rennó, em casamento. Ao DIA, a jovem de 24 anos contou detalhes do pedido e revelou que as duas são fãs do cantor canadense.

"Sempre foi nosso sonho ir no show, e a gente sempre se conectou por causa das músicas do Justin. Essa é a primeira vez que a gente vem no show dele, então eu tive a ideia de pedi-la em casamento", declarou Vanessa. "A gente já se conhecia antes dele, mas é uma coisa que a gente gosta em comum", completou a gerente de cinema.

Mais cedo, as duas ficaram tensas com os boatos de que Bieber estava prestes a cancelar sua apresentação no terceiro dia do Rock in Rio. "Foi horrível, eu achei que ele ia cancelar mesmo, fazer igual a Lady Gaga. Eu estava devastada", desabafou Júlia, de 23 anos. "A gente já estava chorando de desespero", confessou Vanessa, depois de afirmar que o show acabou superando suas expectativas.

O casal veio para o festival de música diretamente de São José dos Campos, em São Paulo, com o propósito de assistir a apresentação de Justin Bieber. Antes dele, Jota Quest, Iza e Demi Lovato foram os nomes que agitaram o Palco Mundo. Quem também colocou o público para cantar foi Luísa Sonza, Emicida e Gilberto Gil como atrações do Palco Sunset.