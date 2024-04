Após reatar relacionamento, MC Poze do Rodo viaja com Vivi Noronha e os filhos para Pernambuco - Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 17:07 | Atualizado 08/04/2024 17:10

Rio - Poze do Rodo, de 25 anos, e Vivi Noronha, de 20, viajaram para Pernambuco com os três filhos que têm juntos. Nesta segunda-feira (8), o funkeiro abriu um álbum de fotos do passeio e mostrou que está aproveitando ao lado da família.

Nos comentários da publicação, Vivi reagiu às fotos com o amado. "Te amo, seu gostoso", escreveu.O cantor e a influenciadora reataram o namoro no dia 28 de março. O casal estava separado desde maio de 2021. Eles são pais de Júlia, de 4 anos, Miguel, de 2 e Laura, de 1.Fora do relacionamento com Vivi, o cantor tem mais duas filhas, Jade, da relação com Isabelly Pereira, e Manuela, com Myllena Rocha. Porém, as bebês não estão presentes na viagem.