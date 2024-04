Rafa Kalimann compartilha registros de sua festa de aniversário - Reprodução

Publicado 08/04/2024 16:45

Rio - Rafa Kalimann compartilhou, nesta segunda-feira (8), os registros de sua festa de aniversário que aconteceu no último domingo (7) , em uma mansão no Rio de Janeiro. No Instagram, a influenciadora sobre o evento que celebrou a chegada de seus 31 anos.