Neymar Jr e Bruna Biancardi com a filha, Mavie - Reprodução / Instagram

Neymar Jr e Bruna Biancardi com a filha, MavieReprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 20:08 | Atualizado 04/04/2024 20:35

Rio - Neymar compartilhou na noite desta quinta-feira (4), no Stories do Instagram, um vídeo ao lado de Bruna Biancardi. O jogador cobrou que a mãe de Mavie volte a segui-lo nas redes sociais e fez uma enquete para que seus seguidores opinem sobre o assunto.

fotogaleria

Nas imagens a influenciadora aparece deitada em uma poltrona, quando o atleta pede: "Dá pra tu voltar a me seguir no Instagram, por favor?". E ela responde: "Enquete!"."E aí, ela volta a me seguir?", escreveu ele, com as opções de respostas: "Sim, a paz reinou" e "Não, vamos para rivalidade".A influenciadora deixou de seguir o ex-namorado em janeiro deste ano. Bruna confirmou o término do relacionamento com Neymar em novembro de 2023. "Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", disse ela, na ocasião.