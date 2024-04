Madonna abre álbum de fotos - Reprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 16:35 | Atualizado 04/04/2024 16:51

Rio - Madonna compartilhou alguns cliques no Instagram, nesta quinta-feira (4), ao som de "Faz Gostoso", música que gravou ao lado de Anitta. A cantora, que fará um show gratuito no dia 4 de maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ainda deixou os fãs brasileiros animados ao mandar um recado especial.

"Safada is coming to Rio (safada está indo para o Rio)", escreveu ela na legenda da publicação.As fotos postadas por Madonna são do dia da gravação de seu comercial para o Banco Itaú, patrocinador do show da cantora no país.Famosos e internautas deixaram comentários no post da Rainha do Pop demonstrando estarem empolgados com sua vinda. "Vem vem vem vemmm", disse Anitta. "Vem mami", declarou Pabllo Vittar. "Vem mãe!", comentou Gloria Groove. "Anitta no palco né?", questionou a seguidora. "Mal posso esperar pela sua chegada", falou o fã.