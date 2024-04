Fiuk lança novo clipe na segunda-feira (08) - Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 04/04/2024 19:05

Os quase cinco milhões de seguidores do Instagram de Fiuk tiveram uma surpresa nesta quinta-feira (4). Todas as postagens do agora ex-roqueiro foram apagadas e deram lugar a três reels em que ele aparece com a estética trapper para divulgar um novo clipe, com lançamento previsto para segunda-feira (8).

Em um dos vídeos, o artista aparece beijando uma mulher. No outro, Fiuk canta na frente de um carro enquanto um tatuador faz uma arte no seu pescoço e, por fim, arrisca manobras automobilísticas em um set de filmagens. Todos têm a mesma legenda: "08 04 2024".

É cedo para dizer se o ex-BBB, da edição de 2021, abandonou as guitarras e o All-Star e mergulhou direto na era trap. O estilo está em ascensão no Brasil e é um dos mais escutados nas plataformas de música, feito por artistas como o cearense Matuê e o carioca Tz da Coronel.

O pouco divulgado da nova faixa, no entanto, mostra que o cantor e ator, protagonista da temporada de 2009-10 de "Malhação", mudou tanto de estilo no look quanto na estética — bem diferente dos seus antigos trabalhos solo e da sonoridade da banda Hori, com músicas cantadas e guitarras evidentes.