Fátima Bernardes prestigia peça ao lado de filha no Leblon

Rio - Fátima Bernardes, de 61 anos, e sua filha Bia Bonemer, 26, marcaram presença na pré-estreia do espetáculo "Alguma Coisa Podre" no histórico Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (08).

Além de Bia, Fátima é mãe de Vinícius e Laura. Os trigêmeos são fruto do relacionamento da apresentadora com o também jornalista William Bonner, de 60 anos. Quando Fátima compartilha fotos com Beatriz nas redes sociais, os comentários sobre a semelhança das duas são frequentes.

"Alguma Coisa Podre" é uma comédia da Broadway que se passa durante o Renascimento, na transição do século XVI para o XVII. A peça narra a história dos irmãos Nick e Nigel Bottom, que buscam sucesso em suas produções teatrais em meio ao renomado dramaturgo William Shakespeare.



A versão brasileira do espetáculo, com direção artística e texto adaptado por Gustavo Barchilon, é assinada por Claudio Botelho. O elenco conta com Marcos Veras, George Sauma, Laila Garin, Wendell Bendelack e Leo Bahia.

Relatar erro