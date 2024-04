Camila Moura - Reprodução/Instagram

Camila MouraReprodução/Instagram

Publicado 10/04/2024 09:15 | Atualizado 10/04/2024 10:02

Rio - Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda do "BBB 24", celebrou a recuperação de sua conta no Instagram. O perfil dela havia sido hackeado na terça-feira (09), e o invasor fez diversas publicações suspeitas, com a promoção de cursos para ganhos financeiros.

Agora, de volta ao controle de seu perfil, Camila fez questão de publicar vídeos agradecendo sua equipe e declarando que, mesmo após tentarem derrubá-la, ela continua firme. "Se alguém pedir dinheiro, não fui eu. Acharam que iriam me derrubar, não foi dessa vez (...)", disse ela.

separação de Camila e Lucas Buda foi concluída na última sexta-feira (05), após a Justiça do Rio aceitar o pedido de divórcio litigioso, por parte dela. A professora havia anunciado a intenção de terminar o relacionamento quando ele ainda estava confinado.

A mulher acredita que o ex-marido flertou com a participante Giovanna Pitel, dentro do programa. Após o fim do casamento, Camila se tornou um fenômeno nas redes sociais e passou a ser influenciadora digital, fazendo publicidades para mais de 3 milhões de seguidores.