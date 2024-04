Yasmin Brunet, Raquele, Michel e Leidy Elin - Leo Franco/ Agnews

Publicado 10/04/2024 09:00

Rio - Eliminados do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, Yasmin Brunet, Raquele, Michel e Leidy Elin continuam mantendo a amizade fora da casa mais vigiada do país. O quarteto se reencontrou em um restaurante de São Paulo, na noite desta terça-feira, e colocou o papo em dia. Na porta do local, eles esbanjaram simpatia e posaram para algumas fotos.

