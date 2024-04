Luciana Gimenez recorda briga com Sonia Abrão - Reprodução de vídeo

Luciana Gimenez recorda briga com Sonia AbrãoReprodução de vídeo

Publicado 10/04/2024 10:13 | Atualizado 10/04/2024 10:14

Rio - Luciana Gimenez recebeu Sonia Abrão em seu podcast "Bagaceira Chique" e revelou o motivo de ter ficado cinco anos sem falar com a apresentadora do "A Tarde é Sua", da RedeTV!. A comunicadora contou que ficou chateada após não receber o voto de Sonia no "Troféu Imprensa", do SBT, em 2002. Na época, ela disputava com Hebe Camargo em uma das categorias.

fotogaleria

"Vocês estavam realmente empatadas e aí eu tinha que decidir, e aí eu me decidi pela Hebe, né? Pela história dela, por ela mesmo… E ele tinha certeza que eu votaria em você, porque eu era da RedeTV! e não era por aí. Eu sei que você chorou muito. Você estava concorrendo com a Hebe e ela ainda estava em plena atividade. Não dava para mim. Ou você vota pelo que acha de verdade, ou não participa", disse Sonia.



Luciana assumiu que não reagiu bem ao voto da apresentadora e desabafou. "Você sabe que é difícil ganhar aquele Troféu Imprensa. O dia em que você pode votar em mim, por que você não votou? Chorei tanto. A Hebe já tinha ganhado uns 20 (troféus), eu tinha nenhum. Fiquei uns 5 anos sem falar com você, te odiando muito. Fazendo vudu".