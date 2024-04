Reprodução / Instagram - Reprodução / Instagram

Publicado 10/04/2024 14:43 | Atualizado 10/04/2024 14:46

Rio - João Augusto Liberato compartilhou nesta quarta-feira (10), no Stories do Instagram, cliques ao lado do pai Gugu Liberato, para homenagear o apresentador que completaria 65 anos, mas faleceu em 2019. Além das fotos em família, o estudante também publicou alguns momentos do pai trabalhando no SBT.