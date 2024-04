Bruna Linzmeyer curte praia do Rio - Reprodução/Instagram

Bruna Linzmeyer curte praia do RioReprodução/Instagram

Publicado 10/04/2024 13:26

Rio - Bruna Linzmeyer curtiu a quarta-feira (10) de sol no Rio na praia e compartilhou alguns cliques em seu Instagram. Alguns seguidores, no entanto, criticaram por ela não estar com os pelos na região da virilha depilados.

fotogaleria

"Tão linda né, mas custa nada depilar, passa a gilete, mas você é linda", disse uma seguidora.

"Etaaa, não é porque você gosta da mesma fruta que tem que deixar os cabelos grandes assim, tão linda!", comentou outro seguidor.

Muita gente também defendeu Bruna na postagem: "Lendo os comentários aqui, ressalto que depilação e higiene não estão conectados, os pelos servem para proteção da pele, e são completamente da natureza humana. Tanta beleza pra observar na foto Heim! É só uma decisão pessoal", escreveu uma internauta.

"Estamos em 2024 e o povo está se estapeando por causa de uma virilha natural", opinou outra seguidora.

Um internauta disse que admira quem tem a coragem de não se depilar e se exibir naturalmente "sem se esconder, eu adoro e acho lindo, parabéns".

"É incrível como uma mulher livre incomoda! Quantos comentários ridículos! Melhorem! Bruna perfeita sempre e essa luta é de todas nós mulheres! Respeitem nossos corpos!", disse uma fã de Bruna.

A atriz já fez uma postagem nas redes sociais sobre o assunto e disse que é curioso que, quando a gente fala de depilação, as críticas que vêm automaticamente são: é feio e/ou é sujo. "Antes de reagir ao assunto assim, meio que sem pensar, talvez valha se perguntar: por que esse fenômeno natural do corpo é feio? ou sujo? e por que é feio ou sujo só pras mulheres?", disse Bruna.