Wanessa Camargo reúne ex-BBBs em show em São Paulo

São Paulo - Wanessa Camargo, de 41 anos, se apresentou na noite desta sexta-feira (10), em São Paulo, primeiro show após a sua saída do "BBB 24". O espetáculo contou com presenças marcantes, como alguns brothers que dividiram a casa com a cantora, que lançou a música "Caça Like" após deixar o programa.

Além da presença da família da artista, como a mãe Zilu e o filho José Marcus, estiveram no evento Fernanda Bande, Lucas Luigi, Yasmin Brunet, Pitel, Pizani, Marcus, Lucas Buda, Nizan, Michel e Raquele, que chegou a fazer uma participação no show.

Outro famoso que marcou presença na apresentação foi Dado Dolabella, de 43 anos, que revelou a volta do namoro com Wanessa.

