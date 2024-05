Susana Vieira é um dos maiores ícones da TV brasileira - Larissa Herbas / Agência O Dia

Publicado 11/05/2024 06:00

Rio - Ícone da televisão brasileira, Susana Vieira lançou, na última terça-feira (7), na Livraria da Travessa, no Leblon, Zona Sul do Rio, sua biografia "Senhora do Meu Destino", produzida pelo especialista em dramaturgia, Mauro Alencar. Na obra, a artista conta toda a sua trajetória desde a infância até a fama. Para O DIA, a atriz abre o jogo sobre os 53 anos de carreira, fala sobre seu contrato vitalício com a Globo, dá dicas de saúde e revela que está namorando à distância.

O livro traz relatos, sem censuras, de Susana sobre os obstáculos de sua vida pessoal e profissional, além de relembrar trabalhos marcantes na televisão. O processo para reunir todos os momentos, segundo ela, foi possível graças à ajuda de Mauro. "Ele sabia exatamente as datas do livro, da novela, do personagem, ele fez esse trabalho e eu só contava as histórias. Ele que falava: 'Susana, nessa novela você fazia uma mulher que começou a trabalhar fora, você estimulou as mulheres a irem para o trabalho'. Então, foi me lembrando da importância dos personagens e de como a novela brasileira tocou em quase todos os assuntos pertinentes ao Brasil, e isso é o grande mérito dos autores", diz.

"Foi bom. Ele lembrava de tudo, eu só tive que me lembrar da minha parte da infância e juventude e foi maravilhoso porque eu fui lembrando e lembrando… De repente, eu era uma garota patinando na rua em Buenos Aires (Argentina), onde eu quebrei o braço. Então, eu me vi brincando com meu irmão, a gente quebrou um telhado de vidro. Eu me lembro que a gente era muito bagunceiro", afirma.

E com um currículo de sucesso, a artista ressalta que não teme pelo seu esquecimento. "Eu não tenho medo de ser esquecida porque eu tenho 450 mil coisas na Globoplay. A TV Globo para se manter viva, ela vai ter que botar essas novelas todas no ar e todo o público vai continuar vendo a gente. E hoje em dia eu lancei um livro, eu não posso ser esquecida", pontua.

"Eu vou ligar do céu e vou mandar a [Livraria] Travessa botar meu livro permanentemente na vitrine para nunca sair (risos). Tipo obra do Shakespeare. Bota perto da obra do Manuel Bandeira, Shakespeare, Fernando Pessoa, Susana Vieira, Maria Ribeiro, que eu sou fã... Adoro! Bota perto dessa gente que eu nunca serei esquecida", brinca.

No dia em que lançou a obra sobre sua vida, Susana não descartou uma nova biografia, ao ser questionada sobre a possibilidade: "O livro acabou em 2022. Tem todo o ano de 2023 que foi pesado e o ano de 2024. Então, eu poderia continuar contando coisas".

Contrato com a Globo

Aos 81 anos e uma parceria brilhante com a TV Globo, onde interpretou personagens marcantes como Maria do Carmo, em "Senhora do Destino", Branca, em "Puro Amor", Lorena, em "Mulheres Apaixonadas", Marina Steen, em "A Sucessora", e seu mais recente trabalho como Cândida, em "Terra e Paixão", Susana celebra seu contrato com a emissora.

"É vitalício, meu amor. Você acha que eu vou viver três anos? Vitalício é quando a pessoa morre. Você acha que eu estou com cara de morrer? Só se eu for atropelada aqui (risos). Eu não faço o menor plano de morrer", ressalta.

Susana aproveita ainda para falar sobre seu diagnóstico de leucemia, que descobriu em 2015, e compartilha os futuros projetos na televisão. "A minha saúde vai bem. Me disseram que a minha doença, que é uma leucemia, câncer, eu estou em remissão. Então é isso. Eu estou bem de saúde, estou bem na Globo, eu tenho esse contrato. Eles não me escalam, o problema é deles porque eu sou maravilhosa", comenta.

Segredo para a boa forma

E será que existe segredo para tanta vitalidade e boa forma? Ao ser questionada, a artista destaca o que faz para ajudar na autoestima e quais são suas dicas de beleza.

"A minha vida é regrada. Eu vou para a academia, faço RPG, mas agora eu estou sem fazer. Eu tenho uma esteira dentro de casa e durmo muito. Acordo às 13h, para vocês saberem, se existe algum segredo é isso. E estou aprendendo a tomar banho gelado porque eu vi na internet outro dia 'cinco coisas para ficar jovem: tomar banho gelado, dormir bastante, andar por uma hora... E tem mais duas coisinhas que eu não lembro, mas não tem nada de sexo, não. É tudo atividade sozinha", garante.



Apesar disso, ela conta que a ansiedade tem afetado sua alimentação. "Eu não faço dieta, não. Mas eu estou sem vontade de comer porque eu ando sem apetite, eu ando ansiosa, nervosa, por várias coisas. Mas é profissional, porque a minha vida é muito boa, sabe? Mas eu ando ansiosa pelo mundo, pelas coisas que a gente vê que estão acontecendo... O livro, a preocupação, e a Globo que vai demitir as pessoas", pontua.

"Tudo isso fez com que o ano de 2023 fosse muito pesado e puxado para todos nós, atores. Todo mundo saindo para fazer teatro e cinema, mas eu não tenho muita vontade porque eu gosto muito de lanche, sanduíche e café com leite. Não bebo refrigerante, detesto! Não bebo bebida alcoólica. Eu gosto muito de um chope, eventualmente, em uma praia calorenta lá em Miami (Estados Unidos) porque eu estou com meu filho e minha nora", explica.

Namoro à distância

Além do sucesso na televisão e nas livrarias, Susana conta que outra área de sua vida tem tido êxito: o amor. A atriz revela que está em um novo relacionamento, mas prefere não identificar o sortudo que conquistou seu coração. "A vida amorosa está uma delícia. Estou namorando pelo Instagram porque o homem mora em São Paulo", conclui a artista, que mora no Rio de Janeiro.