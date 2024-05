Nelson Mota e Nívea Maria na estreia da peça Norma, no Rio - Rogério fidalgo / Agnews

Publicado 11/05/2024 08:10

Rio - Diversos famosos estiveram presentes na estreia do espetáculo "Norma", na noite desta sexta-feira (10), no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, Zona Sul do Rio. A peça é estrelada pelos atores Nívea Maria e Rainer Cadete, com direção de Guilherme Paiva, que também esteve no teatro.