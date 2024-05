Wanessa Camargo e Davi Brito tiveram atritos dentro da casa do ’BBB 24’ - Fabio Rocha / TV Globo

Wanessa Camargo e Davi Brito tiveram atritos dentro da casa do ’BBB 24’Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 11/05/2024 10:35

Rio - O primeiro show de Wanessa Camargo após sua participação do "BBB 24" rendeu assunto, na noite desta sexta-feira (10), em São Paulo. Além de reunir ex-BBBs e confirmar a volta do namoro com Dado Dolabella , a cantora passou por algumas situações embaraçosas.Enquanto aguardava o início do show, o público xingou, em coro, o campeão do "BBB 24", Davi Brito. "Ei, Davi, vai tomar no c*", disseram.