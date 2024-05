Paes diz que não vai autorizar shows do Bruno Mars próximo das Eleições 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 21:09 | Atualizado 08/05/2024 21:43

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou na noite desta quarta-feira (8) que não dará autorização para os shows do cantorna cidade por causa dos preparativos para as Eleições 2024. A declaração, publicada no X (antigo Twitter) do prefeito, acontece horas depois de os ingressos para a apresentação do artista, no dia 4 de outubro, serem esgotados em menos de uma hora . A grande procura, inclusive, fez com que o cantor anunciasse uma nova apresentação no dia 5 de outubro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. O pleito municipal será realizado no dia 6 de outubro.

Paes justificou a decisão alegando que o processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Ele também mencionou a necessidade de contar com efetivos da Polícia Militar e Guarda Municipal para as eleições.

"Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", escreveu.

Ainda segundo Paes, a prefeitura do Rio informou isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 4 de outubro para o show no Rio de Janeiro. No entanto, mesmo assim, eles fizeram a venda de ingressos.

"A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio", disse Paes.

Veja a declaração na íntegra:

Fãs enfrentam fila de mais de 14 horas para comprar ingressos

A venda online de ingressos para o show do cantor americano Bruno Mars, marcado para o próximo dia 4 de outubro, no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio, durou menos de uma hora. De acordo com os organizadores, a comercialização começou às 11h, mas às 11h58 todas as entradas para a apresentação do artista pop já haviam se esgotado, restando apenas os ingressos vendidos presencialmente na bilheteria do Engenhão.

A comercialização presencial estava prevista para começar às 13h, mas foi antecipada para às 11h, assim como a venda online. Os fãs do cantor, que formavam fila quilométrica desde o fim da noite desta terça-feira (7) , agradeceram pela decisão.

A reportagem tenta contato com os organizadores do evento.