Bruno Mars fará dois shows no EngenhãoReprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 16:33 | Atualizado 08/05/2024 17:38

Rio - Os ingressos para o show do Bruno Mars no Rio , no dia 4 de outubro, esgotaram em menos de uma hora, na venda para o público geral iniciada nesta quarta-feira (8). A grande procura fez com que o cantor anunciasse uma nova apresentação no dia 5 de outubro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Os interessados que ainda quiserem garantir a presença no show do artista norte-americano devem ficar atentos aos horários. As vendas para o público começam às 11h do dia 10 de maio, no site da Tickmaster . Há ainda a possibilidade de comprar na bilheteria oficial, a partir das 13h do mesmo dia.Além do Rio, Mars se apresentará em São Paulo, no Estádio MorumBis, nos dias 8, 9, 12 e 13 de outubro, e em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincham, nos dias 17 e 18.