Fila dos fãs do Bruno Mars formada no Engenhão para comprar ingressos, nesta quarta-feira (08).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/05/2024 16:42 | Atualizado 08/05/2024 19:32

Rio - A venda online de ingressos para o show do cantor americano Bruno Mars, marcado para o próximo dia 4 de outubro, no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio, durou menos de uma hora. De acordo com os organizadores, a comercialização começou às 11h, mas às 11h58 todas as entradas para a apresentação do artista pop já haviam se esgotado. restando apenas os ingressos vendidos presencialmente na bilheteria do Engenhão. Após a grande procura, uma nova data de show foi confirmada para o dia 5 de outubro.

A comercialização presencial estava prevista para começar às 13h, mas foi antecipada para às 11h, assim como a venda online. Os fãs do cantor, que formavam fila quilométrica desde o fim da noite desta terça-feira (7), agradeceram pela decisão.



"Ainda bem que anteciparam as vendas, porque o sol já estava muito forte", conta a estudante Fernanda Coutinho, de 19 anos, que foi uma das primeiras a conseguir comprar ingresso no local. Moradora da Vila do Valqueire, na Zona Oeste, ela conta que chegou na porta do estádio por volta das 21h do dia anterior.



"Passamos a noite na fila, mas achei bem seguro. O pessoal de lá montou um cerco, tinham seguranças e também dois banheiros químicos. Eles (os seguranças) até diziam para quem saísse que poderia deixar as coisas, que ali no cercado eles poderiam cuidar", contou a estudante.

A estudante Fernanda Coutinho, de 19 anos,. chegou ás 21h de terça para conseguir comprar ingresso Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Apesar da organização, Fernanda conta que durante a madrugada uma confusão se iniciou quando uma mulher teria tentado furar a fila. "As pessoas perceberam que ela queria entrar na frente e começaram a vaiar e gritar: 'ih, fora! Ih, fora!'. Mesmo assim, ela ainda voltou pouco tempo depois com uma roupa diferente, achando que passaria despercebido", conta.

O morador de São Gonçalo Maxwell José da Silva, de 36 anos, também passou a madrugada na fila para conseguir comprar o ingresso e levar a filha, Lethícia Alves dos Santos, de 14, ao show. Para ele, contudo, a estrutura montada pela equipe do evento poderia ter sido melhor.

"Eu sempre comprei ingresso para esses eventos pela internet, então nunca passei por isso. De maneira geral, foi bacana eles montado a estrutura que teve, mas alguns pontos deixaram a desejar, como a quantidade de banheiros químicos. Só dois, para aquela quantidade de pessoas, é complicado. Fora que não teve limpeza, então acumulou papel e sujeira", conta.

Ainda segundo Maxwell, a água distribuída na fila também só chegava para as pessoas que estavam mais à frente, enquanto quem estava mais atrás não recebia. Outro ponto mencionado pelo gonçalense foi a falta de informação.



"As pessoas só descobriam que um determinado ingresso tinha acabado quando chegavam no guichê. Muitos tiveram que pagar mais caro no susto e alguns não tinham como. O ideal era ter alguém com sistema de som avisando", criticou.



Maxwell diz que o tempo de espera na fila valeu para realizar o sonho da filha: "Ela sempre escutou as músicas dele na internet, mas eu percebi mesmo que ela gostava mesmo no ano passado, quando teve aquele show em São Paulo. Infelizmente, nós não conseguimos ir. Dessa vez, como é aqui, decidimos fazer o esforço para proporcionar isso", conta o pai coruja.



Devido à grande procura, o cantor anunciou através das suas redes sociais quatro novas datas de shows no país. No Rio, além do dia 4 de outubro, foi aberta uma nova data para o dia 5. As vendas do dia extra estão marcadas para acontecer na próxima sexta-feira (10), a partir das 11h na internet e às 13h nas bilheterias oficiais.



Segundo a Ticketmaster, a venda presencial também contará com um ponto de coleta de alimentos, água e roupas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.