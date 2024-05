Projeção no Cristo Redentor pede por doações à população gaúcha - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/05/2024 20:44 | Atualizado 08/05/2024 21:23

Rio - O Cristo Redentor homenageou as famílias atingidas pelos fortes temporais e enchentes no Rio Grande do Sul. Na noite desta quarta-feira (8), o monumento exibe projeção da bandeira do Rio Grande do Sul e pediu por doações à população afetada pelo caos no estado.







O Rio Grande do Sul vive o pior desastre climático de sua história. Em todo o estado, o temporal já deixou ao menos 100 mortos, enquanto 130 pessoas estão desaparecidas. Cerca de 163 mil pessoas estão desalojadas e 67 mil recebem acolhimento em abrigos públicos. Os dados do governo ainda apontam que há 374 feridos e dois óbitos em investigação para saber se há relação com a catástrofe. Ao todo, há cerca de 1,5 milhão de afetados em 425 municípios.

De acordo com a agência MetSul, as enchentes ainda devem se agravar no sul do Estado, devido à cheia da Lagoa dos Patos, que recebe as águas do Guaíba e outros rios. "Todos os rios que desaguam na lagoa tiveram enchente recorde ou histórica", diz o alerta.

No Rio de Janeiro, diversas instituições estão mobilizando esforços para reunir doação que serão enviadas à população gaúcha. Confira aqui pontos para doar