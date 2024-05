Falsos técnicos furtaram cerca de 50 metros de fio - Reprodução

Publicado 08/05/2024 18:46 | Atualizado 08/05/2024 18:49

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, na tarde desta quarta-feira (8), por furtar cabos de cobre de uma rede subterrânea na Avenida Ailton Henrique da Costa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A dupla usava uniforme e fingia prestar serviços para uma empresa de internet. Moradores desconfiaram ao ver a quantidade de fios que era retirado da rede, através de dois bueiros, e denunciaram a policiais do Segurança Presente do bairro.

Os agentes flagraram cerca de 50 metros de fios e cabos já removidos e que estavam sendo colocados dentro de um veículo usado pela dupla. Eles verificaram que a dupla de fato trabalha numa empresa, localizada em Nova Iguaçu, e que presta serviço às concessionárias de telecomunicação. No entanto, não havia nenhuma ordem de serviço ou autorização da empresa para qualquer atuação na Zona Oeste do Rio e os homens estavam de folga.

Os acusados foram levados à 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) e um deles já possui antecedente criminal pelo crime de receptação.