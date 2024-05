Agentes apreenderam fuzil e pistolas durante operação em São João de Meriti - Reprodução

Agentes apreenderam fuzil e pistolas durante operação em São João de MeritiReprodução

Publicado 08/05/2024 18:39

Rio - Oito suspeitos de integrar o tráfico de drogas foram presos, na tarde desta quarta-feira (8), durante uma operação na comunidade Vila Norma, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Entre os detidos estão dois homens que teriam envolvimento no homicídio do policial militar Eduardo Carvalho, de 44 anos, encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em abril deste ano.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) faziam uma operação na comunidade no momento em que foram atacados a tiros por criminosos, o que gerou um revide e um confronto. Depois que os conflitos terminaram, as equipes fizeram as prisões. Não houve registro de feridos.

Durante a ação, um fuzil, um carregador de fuzil com munições, cinco pistolas e seis granadas foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).

A corporação informou que entre os presos estão homens apontados como lideranças do tráfico de drogas da comunidade do Novo Horizonte, em Nilópolis, e Sebinho em Mesquita, ambas na Baixada Fluminense, além de traficantes do Complexo da Penha, na Zona Norte.

Na operação, também foram presos Gabriel Vigner da Silva, conhecido como Sementinha, e Loran Ferreira Gomes, o Bigodinho. Eles são suspeitos de participação na morte do PM Eduardo Carvalho, ocorrida no dia 13 de abril, na comunidade do Sebinho, em Mesquita. O agente foi encontrado morto no porta-malas de um carro estacionado na Rua Josefina, no bairro Santa Elias.

Informações dão conta de que o policial teria sido sequestrado e morto pelos traficantes. Em um vídeo, que circulou nas redes sociais na época, é possível ver o momento em que criminosos colocam um corpo que seria do PM dentro do porta-malas do carro. O veículo tem as mesmas características do modelo onde o agente foi encontrado.