Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/05/2024 19:24 | Atualizado 08/05/2024 19:37

Rio - Um homem acusado de estuprar a própria filha, que à época dos abusos tinha 17 anos, foi preso em Anchieta, na Zona Norte. Ele foi encontrado por policiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) enquanto se exercitava em uma academia do bairro. A prisão foi realizada na segunda-feira (6).

Segundo as investigações, a vítima foi violentada sexualmente e apenas conseguiu sair de casa após se trancar no banheiro e pedir ajuda.

Os crimes aconteceram em 2019 na residência onde a vítima morava com a avó. De acordo com o que foi apurado, o autor teria obrigado a vítima a dormir junto com ele, na intenção de realizar os abusos.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva.