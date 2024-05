Dhyone Paulo Guimarães Junior foi preso em flagrante na Barra da Tijuca - Divulgação/PCERJ

Publicado 08/05/2024 18:33

Rio- Dhyone Paulo Guimarães Junior foi preso em flagrante pelos crimes de estelionato e uso de documento falso, na manhã desta quarta-feira (8). A prisão foi realizada por policiais da 26ªDP (Todos os Santos).



Os agentes passaram a monitorar Dhyone após a informação de que ele estava tentando alugar imóveis por diversos bairros do Rio de Janeiro usando de um documento falso em nome de Ulisses C. R.

Diante do monitoramento, os policiais descobriram que o homem assinaria um contrato de locação de um imóvel localizado na Barra da Tijuca. Ele foi abordado no exato momento em que ele assinava um contrato em uma imobiliária localizada no mesmo bairro.

Após a abordagem, Dhyone se identificou como Ulisses, apresentando um documento falsificado. Após verificação do documento apresentado por Dhyone, foi constatado que a fotografia que constava no documento não correspondia à fotografia existente nos bancos de dados policiais, fazendo com que ele recebesse voz de prisão em flagrante.