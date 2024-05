Caso foi registrado na 61ª DP (Xerém) e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 08/05/2024 16:55

Rio - Francisco Carlos Nascimento da Silva, de 44 anos, morreu nesta segunda-feira (6), após oito dias de internação por perfuração de arma de fogo no Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). A vítima foi baleada por um homem com quem discutia em um bar de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no dia 28 de abril.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Duque de Caxias, Francisco deu entrada na Unidade Pré Hospitalar (UPH) de Xerém e, logo depois, foi transferido para o HMMRC. Segundo a direção do hospital, ele sofreu trauma hepático, trauma renal, lesão em diafragma e grande hematoma peritoneal.

Após período de internação de oito dias, o paciente veio a óbito e o corpo foi encaminhado ao IML. O caso foi registrado na 61ª DP (Xerém) e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que prosseguirá com a investigação.