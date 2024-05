Publicado 09/05/2024 00:00

Na Manchete, Números de mortos confirmados na tragédia do Sul chega a 100

Ainda em Brasil, Lula diz que recursos do governo são para atender o Brasil

Governador do Rio Grande do Sul tira dúvidas sobre doações por pix

Em Rio, Homem que voltava do trabalho morre na Cidade de Deus atingido por bala perdida depois que criminosos atacaram equipe da PM

Em Economia, Prefeitura do Rio oferece mais de 1.200 vagas de emprego

No Ataque, Fluminense pega o Colo-Colo no Chile para manter a liderança no Grupo A da Libertadores

Botafogo vence a LDU por 2 a 1, em casa, e é vice-líder do grupo

No Fla, Tite é alvo de críticas da torcida no aeroporto, na chegada da equipe após derrota para o Palestino na Libertadores

No D, Atriz Suzana Vieira lança biografia aos 81 anos

Sandy vai pausar carreira e pretende doar rendas dos últimos dois shows para ajudar vítimas das enchentes