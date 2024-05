Perdido no show da Madonna, cãozinho Vogue procura seu tutor - Divulgação/SES Rio

Publicado 08/05/2024 17:19 | Atualizado 08/05/2024 17:22

Rio - A Vigilância Sanitária do Rio tenta localizar o tutor do cão que se perdeu no show da Madonna, em Copacabana, Zona Sul do Rio, no sábado passado(4). O animal foi encontrado na área de apoio de um dos postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na orla de Copacabana para o evento, pouco antes de a Rainha do Pop subir ao palco.



Segundo os profissionais que resgataram o cãozinho, ele estava muito assustado no meio da multidão. Como o animal não era microchipado, não foi possível resgatar o contato do responsável e o doguinho, apelidado de Vogue, um dos hits mais famosos de Madonna, foi levado para um lar temporário até que o tutor seja encontrado.

Vogue é um vira-latas preto e castanho, castrado, manso e obediente e tem aparência de ser muito bem cuidado. Já foi microchipado pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e, quanto o tutor for encontrado, os dados e contato do responsável serão atualizados no cadastro. O animal também já passou por exames no centro de controle de zoonoses e vai ser vacinado contra a raiva.

Quem tiver informações sobre o tutor do animal pode entrar em contato com o Ivisa-Rio no Instagram @ivisa_rio ou pelo e-mail ivisario.gabinete@gmail.com.