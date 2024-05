Médica é condenada por racismo contra funcionárias de laboratório na Zona Sul do Rio - Reprodução/Google Maps

Rio - A Justiça do Rio condenou a médica Fernanda de Lima Cardoso por racismo contra quatro funcionárias de serviços gerais de um laboratório no Flamengo, na Zona Sul do Rio. De acordo com a decisão da 3ª Câmara Criminal do Rio, Fernanda foi condenada nesta terça-feira (7) a quatro anos de prisão no regime semiaberto e a 20 dias-multa.

O crime aconteceu no dia 25 de maio de 2021, quando a médica, especializada em radiologia, filmou uma das vítimas faxinando o laboratório. Durante a gravação, a condenada usou o termo "macacada" para se referir às funcionárias que receberiam o conteúdo. "Aí, ó, macacada, vocês aí, ó! (...) e vocês de sacanagem aí para passar um cuspe na parede, eu sou uma pessoa importante, aí não, passar cuspe (...) isso que é faxina, aprende", diz Fernanda no áudio que foi anexado ao processo.

Na decisão, o desembargador Paulo Rangel reforçou a intenção de Fernanda em menosprezar as funcionárias. "A intenção de menosprezar o grupo fica ainda evidente na expressão "vocês de sacanagem para passar um cuspe na parede". Em outras palavras, a acusada, colocando-se em posição de superioridade hierárquica em relação às mulheres da equipe de limpeza, utiliza de palavras que as inferioriza em razão de sua cor ("macacada") e as deprecia ("vocês de sacanagem para passar um cuspe na parede"),depreciando também seu trabalho".

No site do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), Fernanda de Lima aparece com inscrição ativa. Além de especialização em radiologia, ela também possui especialização no diagnóstico por imagem.

