Viih Tube mostra preparativos para o chá revelação do segundo filho com Eliezer - Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 13:44 | Atualizado 12/05/2024 13:45

Rio - Viih Tube e Eliezer promovem hoje um Chá Revelação, festa onde o casal vai descobrir o sexo do segundo filho. Em uma sequência de vídeos divulgados na manhã deste domingo (12), a youtuber, que também é mãe de Lua, de 1 ano, mostrou a produção do evento.



"Estou muito ansiosa. Vai ser um dia muito especial para a minha família, mas não vamos parar de falar do Rio Grande do Sul", disse a ex-BBB, informando que vai arrecadar doações para as vítimas da tragédia após as chuvas na região.



O Chá Revelação será transmitido ao vivo, a partir das 16h30. "A live será para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. Não só com o PIX que vocês já conhecem. Só de assistir, acaba gerando uma monetização", explicou. Nos stories do Instagram, Viih Tube publicou fotos pronta para a festa, além de apresentar o local do evento e todas as atrações, como uma área de brinquedos para as crianças.