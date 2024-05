Yhudy é fruto do relacionamento de Mileide com Wesley Safadão - Divulgação/ Bruno Barreto

Yhudy é fruto do relacionamento de Mileide com Wesley SafadãoDivulgação/ Bruno Barreto

Publicado 12/05/2024 06:00

Rio - Mãe leoa. É assim que Mileide Mihaile se define quando o assunto é seu filho, Yhudy, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Wesley Safadão. E nesse Dia das Mães, comemorado neste domingo (12), a influenciadora abre o jogo sobre a maternidade, fala sobre educação, os desafios e a rotina com o pequeno. Confira a entrevista!

fotogaleria

O que representa ser mãe para você?



Ser mãe para mim representa a minha maior força e a fonte principal do meu amor. Acredito que quando uma mulher se torna mãe, surge uma nova mentalidade. Ser mãe significa para mim amor puro, resiliência e fortaleza. Me considero uma mãe leoa, bem clichê, com todas as frases de efeito possíveis e imagináveis.



Qual é o maior desafio da maternidade?



Hoje, o maior desafio é realmente conciliar meu trabalho com a agenda dos compromissos escolares, atendendo às necessidades e desejos do meu filho. Como mãe, é comum sentir uma culpa excessiva. Por isso, acredito que meu principal desafio é aprender a não me culpar tanto, a me perdoar e continuar educando, criando e cuidando do meu filho da mesma forma como sempre fiz, mas com menos autocrítica.

Como concilia a rotina intensa de trabalho com a vida pessoal e momentos com seu filho?



Tenho algo muito positivo na minha rotina, porque a gente se acostumou a lidar muito bem com isso em relação à guarda. Assim, durante 15 dias, me dedico totalmente ao meu filho, com tranquilidade, com mais calma, em casa, com o pé no chão, respeitando até mesmo o horário escolar, que é às 15h. Nos outros dias, trabalho intensamente, sem interrupções, viajando e focando. Essa rotina tem me ajudado muito.

Como lida com as "opiniões" alheias sobre a educação de seu filho?



Já sofri muito com as opiniões alheias, por isso sempre faço questão de transmitir, onde quer que eu vá, a importância da maturidade. Você não pode ser paralisada pelas opiniões alheias. É duro porque quando é com você, dá para lidar muito bem na tranquilidade, mas quando é com seu filho, quando é um dedo apontado para ele, além de irritar ainda mais, você sofre com isso, porque se pudesse colocaria seu filho numa bolha e protegeria de qualquer coisa ou apontamento. Esse é um desafio ainda maior do que a minha própria rotina, mas hoje, pela maturidade, eu lido muito bem. O caminho é seguir firme naquilo que a gente tem certeza absoluta que é e naquilo que sabemos que somos juntos.

A maternidade é um nicho que vem crescendo no meio digital. Quais são os prós e contras? Como se destacar?



Eu ainda não pensei na maternidade como um nicho no meio digital ou comercial. Se você tem liberdade e segurança para navegar nesse nicho, por que não? Acredito que para quem já está naturalmente exposto, isso se encaixará no seu dia a dia. Entretanto, existem prós, pois as pessoas gostam de acompanhar a vida real, e contras, é muito perigoso. Automaticamente, ao expor muito seu filho, mostrando seu dia a dia, como fazemos na vida digital, especialmente para quem é influenciadora e compartilha detalhadamente sua vida, isso pode se tornar arriscado. Este é o maior contra que consigo visualizar.

O que acha das críticas sobre um possível marketing que muitas influenciadoras recebem quando revelam a gravidez?



Acredito que as pessoas vão falar de qualquer forma. Se escondem a gravidez, vão falar; se mostram, vão falar. Então, na minha visão as pessoas têm que fazer o que as fazem se sentir bem e felizes. Ninguém tem muito o que opinar ou fazer. cada um sabe de si.

Que tipo de mãe você se considera?



Eu me considero a típica mãe leoa. O Yhudy, meu filho, ele é a minha fortaleza e a minha fraqueza ao mesmo tempo. Ele fica nas duas pontas. Por isso, acredito que mãe leoa me denominaria muito bem.

Como é sua relação com sua mãe e como ela serviu de exemplo para sua experiência na maternidade?



Minha mãe é minha fonte de força, maturidade e experiência. Ter minha mãe comigo é a coisa mais preciosa do mundo, e uma das maiores riquezas é vivermos juntas. Acredito que ela consegue transmitir sua experiência para que eu cometa menos erros na vida, seja com meu filho, no trabalho ou nas relações. Ela é um exemplo, um porto de maturidade, fé e coragem, e sou muito grata e abençoada por tê-la ao meu lado.

Quais são seus próximos projetos?



Meu próximo grande projeto é o Bazar Mulher em Fortaleza, que ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 no Shopping RioMar. Este evento promete muito, pois, além de proporcionar um mini festival dentro de um shopping para meu público, é totalmente beneficente. Esta será a quinta edição em um formato completamente novo, marcando meu retorno após a pandemia e minha mudança para São Paulo. Tenho certeza absoluta de que será um momento incrível para me reconectar com meu público, retomar o contato com as instituições que apoio e alcançar ainda mais pessoas.