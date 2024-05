Maiara e Maraisa posam com a mãe e o irmão - Divulgação

12/05/2024

Rio - Dia das mães é todo dia! Mas, neste domingo, elas merecem ainda mais amor e, claro, muitas homenagens. Sendo assim, famosas enviaram recadinhos bem carinhosos, ao DIA, para as matriarcas, exaltaram as mulheres guerreiras que são e ressaltaram a importância delas em suas vidas. As irmãs Maiara e Maraisa foram algumas delas e se declararam para Dona Almira Pereira.

"Olha, não é fácil falar da minha mãe, eu tenho muito ciúmes dessa mulher e acho que todo mundo já sabe né, ela é maravilhosa, uma tremenda gata mesmo, espero puxar essa genética, viu? (risos). Minha mãe foi sempre muito protetora, conselheira, ela sempre nos apoiou, mas nunca deixou de apontar todas as verdades. Com ela não tem essa de passar pano não. Ela é um exemplo para nós, te amo muito mãezinha", diz Maiara.

Maraisa também fala sobre os cuidados e a proximidade que a mãe sempre teve com ela e a irmã. "É impossível não gostar da minha mãe, dona Almira é uma figura, sempre foi muito parceira, presente, ela acompanhou todas as fases minha e da Maiara, se aproximava de cada namorado nosso para investigar a intenção deles e acabava sempre virando a amiga, assim como ela é hoje do meu noivo, Fernando", afirma a sertaneja, que declara a vontade de ser mãe.

"Tudo o que a gente conquista é para a nossa família, eu tenho uma grande vontade de ser mãe, quando for o tempo certo, e espero representar um pouco de tudo que ela é para mim. Queria também deixar um feliz dia das mães para todas as mulheres guerreiras, que criam crianças para a vida, nem imagino o quanto isso deve ser difícil", pontua. Além de Maiara e Maraisa, Dona Almira ainda é mamãe de Marco Cesar.



Lucy Alves cita a importância da criação que recebeu da mãe, Maria José Alves. "Minha mãe me deu muito amor e fez de um tudo para que eu vingasse na vida. Batalhadora e amorosa ela criou a mim e minhas irmãs ensinando a gente a correr atrás dos nossos sonhos, para sermos mulheres livres e donas de si. Ela é meu porto seguro sempre, meu colo mais gostoso, o sorriso mais macio e a voz mais doce. Minhã mãe hoje, mais que nunca, é uma grande amiga, que vem evoluindo e caminhando comigo nesse mundo".

No ar como Lupita em "Família é Tudo", Daphne Bozaski, mamãe de Caetano, de cinco anos, diz que sua mãe Ivete é um exemplo de força. "Sou filha de uma mãe solo, atriz e pedagoga. Minha mãe Ivete Bozaski é um exemplo de força e determinação, além de ser uma grande referência artística para mim. Ela saiu de casa cedo, foi fazer teatro que era o sonho dela e me criou sozinha. Viver essa criação com certeza me deu uma base forte para eu ir atrás dos meus sonhos, pois eu vi como a minha mãe se virava em 30 para dar conta de tudo", recorda.

"Acabei saindo de Curitiba, da nossa casa, com 17 anos e voltei para São Paulo para seguir a carreira de atriz. Acredito que o apoio emocional da minha mãe, assim como todo apoio que dou para o meu filho, é um reflexo da educação que minha mãe me deu. Quando fui mãe entendi melhor sobre a relação com a minha. Analisando a nossa relação vejo o quando me ajudou a escolher os caminhos que quero para a minha relação com meu filho. Hoje eu e minha mãe, estamos em outro estágio da relação. Ela é avó e eu deixei de ser só filha para ser mãe. Sinto que todas essas mudanças vem nos transformando, e a cada dia vamos aprendendo melhor esse novos lugares que estamos ocupando", completa.

Mais declarações:

Eli Ferreira, atriz: "Minha mãe é uma das pessoas mais generosas que conheço. Tenho lembrança de pequena, que mesmo quando faltava algo pra gente, minha mãe sempre estava dando suporte pra alguém, até mesmo recebendo em casa, mesmo com numa casa de quatro, cinco cômodos. Minha mãe me ensina muito sobre olhar ao próximo", comenta a artista, que está no ar como a professora Lu, em "Renascer", sobre a mãe, Jerusa Ferreira.

Débora Silva, influenciadora digital: "Sempre ouvi a frase 'quando você for mãe, você vai entender' e hoje eu realmente entendo. Amor de mãe é doação, dedicação, é ser melhor a cada dia. Um amor inexplicável, incomparável e eu busco ser uma mãe cada vez melhor, assim como minha mãe é a melhor mãe do mundo pra mim! Mãe te amo minha rainha!", afirma a mulher de Mano Walter à mãe Salete.

Yasmin Santos, cantora: "Minha mãe é minha melhor amiga mesmo, eu tenho o maior exemplo do meu lado e sou grata por isso. Lá no comecinho, era ela quem me incentivava, me dava força para acreditar que tudo daria certo e todos os dias eu tento demonstrar o tamanho do meu amor por ela. É a pessoa mais importante da minha vida!", diz a artista à mãe, Ana Aires.

Michele Andrade, cantora: "Desde pequena maínha sempre me incentivou a mostrar meu talento, percebia que eu gostava de cantar, dançar, criava meus figurinos personalizados e até conseguia 'palcos pra mim'. No início ela me levou para fazer minhas apresentações na escola e na igreja. Esse apoio dela me fez ser uma mulher segura e corajosa. No Dia das Mães, quero expressar minha gratidão por todo o amor e incentivo que ela me deu ao longo dos anos, até hoje", expõe a artista à mãe, Cleide Andrade.