Isabelle e Matteus recebem presente em comemoração de um mês do primeiro beijoReprodução / Instagram | Ellen Soares / Gshow

Publicado 12/05/2024 08:04

Rio - Isabelle Nogueira, terceiro lugar no "BBB 24", compartilhou na noite deste sábado (11), um presente que ganhou de amigos. Na imagem, ela mostra uma carta acompanhada de um bolo, celebrando um mês do primeiro beijo da Cunhã com Matteus Amaral.

"Dia 11/05 é comemorado 1 mês que essa grande loucura tribal foi selada no quarto fadas (sim, aquele beijo que a Isabelle pensou que o câmera não ia pegar direito, mas teve um grande ZOOM). Não poderíamos deixar de comemorar esse evento em que o Brasil deixou de dormir, por um único motivo em comum: ver esse curumim e essa cunhantã finalmente se entregarem ao amor. Espero que gostem do nosso pequeno mimo", disse a mensagem, que também foi compartilhada pelo Alegrete.

Isabelle e Matteus começaram um relacionamento nas últimas semanas do programa e algumas depois de Deniziane, que também teve um caso com o ex-brother dentro da casa, ser eliminada. Após o fim do reality, os dois seguem se encontrando, apesar da distância.