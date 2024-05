Luiza Possi publica foto com a mãe, a cantora Zizi Possi - Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 10:11

Rio - Diversos famosos compartilharam nas redes sociais homenagens em celebração ao Dia das Mães, neste domingo (12). Lázaro Ramos, Luciano Huck, Luiza Possi e Deborah Secco foram alguns que mostraram momentos sobre gravidez e mães.

O ator Lázaro Ramos publicou no seu perfil do Instagram declarações com uma sequência de fotos em que aparecem a mulher, a atriz Thais Araújo, a mãe, Célia, e sua irmã, Viviane Vergasta Ramos. "Hoje reverencio todas as mães. As mamães recentes, as mães que já não estão mais aqui como a minha, as mães de coração e a todas vocês que oferecem tanto amor e carinho para seus filhos e filhas", escreveu o ator.



Já Luiza Possi publicou uma foto criança com a mãe, a cantora Zizi Possi. Na legenda, a artista fez um agradecimento à mãe. "Mãe obrigada por tudo. Pelo DNA, pelas suas orações, pela sua torcida, pelo seu apoio, por ser uma avó extraordinária. Obrigada por estar perto, obrigada por ter ficado aqui. Obrigada por nos proporcionar momentos incríveis e nos receber tão bem. Eu te amo. Nós te amamos. Você é a melhor mãe de todas. Eu espero te honrar, honrar o teu nome pra sempre e te levar dentro de mim por onde eu for. Hoje e sempre. Com amor, Luiza", disse.

Discreta com o assunto, Sophie Charlotte postou fotos referentes à data. Uma delas, a atriz que interpreta Eliana, em "Renascer", exibe a barriga da gravidez de Otto, fruto do casamento com o ator Daniel de Oliveira. Em seguida, ela mostra uma imagem da mãe, 1975. "A minha mãe linda", escreveu, junto com um coração.



Luciano Huck também aproveitou o dia para homenagear a mãe, com fotos de diversas épocas. "Um porto seguro de amor, afeto, compreensão, escuta e paciência. A avó mais coruja deste planeta, quer deixa-la feliz mesmo…coloque os netos por perto. Sempre bem vinda, Mamas. Amamos vc por perto. Feliz Dia das Mães", comentou o apresentador. Muitos seguidores, inclusive, destacaram a semelhança dela com a neta, Eva, filha de Huck com Angélica.



A atriz Deborah Secco também compartilhou alguns stories em referência ao dia especial. A artista, que está na Europa com a filha, publicou uma imagem de presente no hotel. "Acordei com um café da manhã na cama", escreveu ela, acrescentando fotos ao lado da filha na França.



Para muitos, as comemorações começaram já neste sábado (11). A apresentadora Virginia Fonseca, por exemplo, publicou fotos com as filhas: "Essa sequencia de fotos só tem MUITO AMOR!!! Amor de mãe e filhas e amor de irmãs!!! Sou mãe de duas princesas lindas e um príncipe que ainda ta na barriga!!! Sou rica daquilo que o dinheiro não compra".