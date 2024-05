Anitta mostra os bastidores da participação no show da Madonna - Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 12:08 | Atualizado 12/05/2024 12:10

Rio - Anitta compartilhou um vídeo em que mostra os bastidores da sua participação no show da Madonna, na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio. Nas imagens, a cantora exibe momentos da preparação para entrar nos palcos, contato com fãs e outros artistas, além da cena das duas no palco.